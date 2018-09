Pressestimme: 'Die Welt' zu Merkels Entschuldigung

BERLIN (dpa-AFX) - Die "Welt" über die Entschuldigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Zuge der Koalitionskrise:

"Merkel hat um Verzeihung gebeten, um Rücktrittsforderungen gar nicht erst aufkommen zu lassen.



Jetzt sei Konzentration auf die Sacharbeit gefragt. Sacharbeit mit Angela Merkel an der Spitze? Das entscheidet sich nicht bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Durchaus aber kann die Europawahl im Mai zum Indiz dafür werden, wie viel Zeit der Bundeskanzlerin bleibt. Noch ein solcher Fehler wie bei Maaßen, und der Urnengang im Mai wird zum Desaster. Noch einmal zwei Wochen, in denen die Bundeskanzlerin wirkt, als entglitten ihr bei der inneren Sicherheit die Zügel - und die Wähler machen ihr Kreuzchen bei Protestparteien. Ob das so kommt, hängt sehr von CSU und SPD ab. Merkels Schuldübernahme war der Versuch, die Partner aus dem Rampenlicht zu bringen. Das ist gut, beide brauchen eine Erholungszeit. Ein dritter Streit im Winter oder Frühjahr - und im Mai sprechen die Wähler ein Machtwort."/yyzz/DP/tos