Pressestimme: 'Die Welt' zu Macrons Text zur Zukunft von EU und Europa

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Macrons Text zur Zukunft von EU und Europa:

"Einige von Macrons Vorschlägen sind sinnvoll, etwa der zum Schutz des Schengen-Raums.



Andere liegen mit dem liberalen Credo über Kreuz - etwa seine Ideen zur Regelung des Wettbewerbs und vor allem zu einer im Grunde EU-staatlich gesteuerten Industriepolitik. Und die volle Verwirklichung der Macron-Ideen würde etwas befördern, das es in Frankreich längst gibt und das man dort in all seinem Glanz und Elend beobachten kann: zu einer Bürokratisierung der EU. So freiheitlich er anhebt, am Ende stehen bei Macron fast immer der Staat und seine Machtvollkommenheit an erster Stelle. Macron, der Wichtiges angestoßen hat, braucht ein liberales Gegengewicht, vielleicht auch einen oder besser noch mehrere Gegenspieler. Da Großbritannien für diese Rolle erst einmal ausfällt, müsste Deutschland sie übernehmen. Doch danach sieht es derzeit leider nicht aus."/be/DP/jha