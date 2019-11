Pressestimme: 'Die Welt' zu Macron nennt die Nato 'hirntot'

BERLIN (dpa-AFX) - 'Die Welt' zu Macron nennt die Nato 'hirntot':

Wuchtige Zitate können helfen, einen Appell zu unterstreichen.



Aber sie können ihn auch sabotieren. So könnte es mit dem "Hirntod" der Nato sein, den Emanuel Macron gerade diagnostiziert hat. Richtig ist: Die Blockade liegt am Kopf der Allianz, im Gegeneinander zwischen Amerikanern und Europäern. Aber ein wichtiges Merkmal unterscheidet den Patienten Nato von einem Hirntoten - der Zustand des Bündnisses ist reversibel. In der EU geht nichts Substanzielles ohne echte Kooperation zwischen Paris und Berlin. Solange Deutschland aber selbst nur bedingt Sicherheitspolitik betreibt, kann es auch eine gemeinsame europäische Sicherheitspolitik nicht substanziell voranbringen./ra/DP/zb