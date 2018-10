Pressestimme: 'Die Welt' zu Kritik an der deutschen Autoindustrie

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Kritik an der deutschen Autoindustrie:

"Das Sündenregister der Autoindustrie ist blamabel.



Grotesk aber ist der destruktive Lärm des Öko-Jakobinertums, das vor allem in subventionierten Biotopen funktioniert. Die linke Mitte hat sich einer Art Luxusmoral verschrieben, die das ökonomische Fundament ihrer Werte und Ideale vollkommen außer Acht lässt. Knapp eine Million Menschen sind in der Autoindustrie beschäftigt, viele Bundesländer und Kommunen können sozial und fürsorglich nur sein, weil es die Autoindustrie gibt. Die Deutschen haben keine zweite Schlüsselindustrie im Kofferraum und sollten fürsorglicher die Folgen einer Zertrümmerung der Autoindustrie bedenken. Die ausländische Konkurrenz kann ihr Glück nicht fassen, wie breit der PS-Antipatriotismus in Deutschland geworden ist."/DP/jha