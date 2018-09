Pressestimme: 'Die Welt' zu Kartellvorwürfen gegen deutsche Autobauer

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Kartellvorwürfen gegen deutsche Autobauer:

"Die Diskussion in Deutschland wird so geführt, als sei es letztlich egal, wenn die Autokonzerne am Ende nur noch ein Schatten ihrer selbst sind.



Ein prosperierender Industriestandort Deutschland aber ist ohne intakte Autoindustrie kaum mehr vorstellbar. BMW, Daimler und VW allein finanzieren die Hälfte der Forschungsausgaben der 30 Dax-Konzerne. Aus einem diversifizierten Standort Deutschland ist inzwischen einer geworden, der auf Gedeih und Verderb auf die Autobauer (und die Maschinenbauer) angewiesen ist. Dass in Brüssel irgendjemand darauf Rücksicht nimmt, steht nicht zu erwarten angesichts der fortwährenden Klagen über die vermeintliche deutsche Übermacht im Exportgeschäft. Der Flankenschutz wird schon aus Berlin kommen müssen."/yyzz/DP/nas