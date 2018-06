Pressestimme: 'Die Welt' zu Kanzlerin/EU-Gipfel

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Kanzlerin/EU-Gipfel:

"Wie steht die deutsche Kanzlerin einen Tag vor dem EU-Gipfel mit ihrer Flüchtlingspolitik da? Traut ihr niemand im Kreis der Staats- und Regierungschefs mehr über den Weg, wie manche Merkel-Exegeten in Berlin und Brüssel behaupten? Ist die "Verbitterung" über Merkel so groß, dass in Migrationsfragen "gar nichts mehr geht"? Diese Urteile entbehren nicht einer gewissen Komik.



Denn das Gegenteil ist seit dem Brüsseler Minigipfel der Fall, an dem 16 EU-Länder teilnahmen: Merkel ist zurück im Spiel. Gewiss, die Kanzlerin hat in der Flüchtlingspolitik überraschend viele Fehler gemacht. Aber sie hat gezeigt, dass sie unter Druck lernfähig ist. Merkel hat Sonntag eine radikale Wende in ihrer Flüchtlingspolitik vollzogen. Damit ist der Weg frei für neue europäische Lösungen."/DP/she