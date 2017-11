Pressestimme: 'Die Welt' zu Grüne Klima-Fehler

BERLIN (dpa-AFX) - 'Die Welt' zu Grüne Klima-Fehler:

"Die Grünen-Chefs brauchen einen klimapolitischen Skalp am Gürtel, wenn sie die Parteibasis überzeugen wollen, in echte Koalitionsverhandlungen einzusteigen.



Dem Vernehmen nach ist das Bekenntnis einer Jamaika-Koalition zum "nationalen Klimaschutzziel 2020" für die Grünen die rote Linie, hinter die sie angeblich nicht zurückgehen können. Damit gewinnt dieses Ziel eine politische Bedeutung, die es nicht verdient. Denn es wurde vor 15 Jahren unter Annahmen beschlossen, die inzwischen völlig überholt sind. Die einmalige Chance, in einer Jamaika-Koalition Klimaschutz und Marktwirtschaft so gut es geht zu versöhnen, soll nun fatalerweise davon abhängen, ob ein veralteter CO2-Minderungsplan von rein symbolischer Bedeutung noch auf Biegen und Brechen durchgeboxt werden kann." Den vollständigen Kommentar lesen Sie unter: welt.de/meinung/ra/DP/stb