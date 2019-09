Pressestimme: 'Die Welt' zu Google umgeht Lizenzzahlungen

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Google umgeht Lizenzzahlungen:

"Der Suchmaschinenkonzern Google hält sich an die von der EU beschlossene Copyright-Richtlinie.



Sagt Google. Denn statt wie von der Richtlinie vorgesehen, kostenpflichtige Lizenzvereinbarungen mit Verlagen abzuschließen, wenn in den Suchergebnissen relevante Inhalte aus Publikationen angezeigt werden, will Google nur noch mit einer Überschrift auf diese Inhalte verlinken. Im Kern geht es bei dem Streit um das europäische Verlegerrecht um die Frage nach dem Wert von Information und Aufmerksamkeit. Die Weigerung von Google, sich auf bezahlte Lizenzen einzulassen, hat in erster Linie mit der dominanten Marktstellung der Suchmaschine zu tun. Da es diesen Wettbewerb leider nicht gibt, braucht es langfristig einen fairen Interessenausgleich. Kommt der nicht zustande, wird das System zwischen den Produzenten von Informationen und den Plattformen als deren Verbreiter irgendwann kollabieren."/al/DP/jha