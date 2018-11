Pressestimme: 'Die Welt' zu Friedrich Merz und seinen Millionen

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Friedrich Merz und seinen Millionen:

"Merz hat in seiner Zeit bei Blackrock mehr von der ökonomischen und politischen Realität gesehen als klassische Politiker und würde in einem Parlament, dominiert von Beamten und öffentlichem Dienst, einen Kontrapunkt setzen.



Dass er sich gegen noch mehr Reichtum und für eine Rückkehr im Dienste der respublica entscheidet, sollte wertgeschätzt und nicht verhöhnt werden. Bei seinen ersten Auftritten spürt man die Gehemmtheit des einst Unerschrockenen. Er versprüht eine skurrile Scham über den eigenen Werdegang und die in harter, fordernder Arbeit erworbenen Millionen. Diese Unsicherheit ist toxisch, weil sie zu weiteren Angriffen einlädt und den egalitären Unsinn der Bundesrepublik ins Recht setzt. Merz sieht aus, als wäre er ertappt worden, anstatt stolz zu sein auf das Verdiente."/be/DP/he