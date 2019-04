Pressestimme: 'Die Welt' zu Experiment/tote Schweinehirne

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Experiment/tote Schweinehirne:

"Forscher der Yale School of Medicine haben Schweinehirne mehr als vier Stunden lang vom Sauerstoff abgeschnitten - und sie dann mit einem Spezialcocktail wiederbelebt.



Da werden Zombie-Fantasien wach und die Angst vor bösen Wissenschaftlern, die körperlose Gehirne mit Spritzen wiederbeleben. Die Ängste sind unbegründet. Zwar mutet ein Versuch so kurz vor Karfreitag mit Schweineköpfen skurril an - aber er dient der neurologischen Grundlagenforschung. Nur so lassen sich Erkenntnisse über die Funktionsweise - und die Regenerationskraft des Gehirns gewinnen. Wenn über den Umweg der Schweinehirn-Forschung eine Flüssigkeit entwickelt wird, mit der sich beispielsweise die beschädigten Hirnregionen von Schlaganfallpatienten heilen lassen: wunderbar!"/DP/jha