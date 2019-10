Pressestimme: 'Die Welt' zu Europas Ohnmacht in Syrien

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Europas Ohnmacht in Syrien:

"Innerhalb der vergangenen zehn Tage hat sich die geostrategische Lage für Europa erheblich verschlechtert, zu schweigen von der menschlichen Tragödie, die es mitansehen muss: Zehntausende sind auf der Flucht, die Kurden als europäische Verbündete ausgeschaltet, Tausende IS-Kämpfer befreit, die Iraner auf dem Vormarsch nach Norden, die Amerikaner verschwunden, die Israelis in Bedrängnis.



Und die Russen schicken sich an, zur neuen Ordnungsmacht der Region zu werden. Die Europäer aber sind zum Spielball der Mächte in der Region geworden, bloße Zuschauer, zur Lähmung verdammt, nicht einmal in der Lage, die Katastrophe als Damaskus-Erlebnis zu begreifen. Wenigstens eines aber sollten sie sich klarmachen: Niedergang ist Schuld. Europa könnte auch anders. Es will bloß nicht mehr."