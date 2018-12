Pressestimme: 'Die Welt' zu Enteignungen/Immobilien/Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Enteignungen/Immobilien/Berlin:

"Im Kampf gegen Wohnungsnot und Mietenanstieg propagieren Linkspartei und Grüne in Berlin die Enteignung großer Immobilienunternehmen.



Dass ausgerechnet dort Enteignungen als probates Mittel erwogen werden, ist bizarr. Schließlich hat die einst zweigeteilte Stadt in ihrem damals sozialistisch regierten Teil leidvoll erfahren, wohin eine solche Politik führt. Ganze Stadtteile waren in der DDR-Hauptstadt jahrzehntelang dem Verfall preisgegeben, die Wohnungsnot war groß, der Zustand der Altbauten miserabel. Eine rasch wachsende Metropole muss alles daransetzen, das Angebot an Wohnungen zu steigern. Aber die Hauptstadtsozialisten fechten lieber die alten Kämpfe gegen die Kapitalisten aus. Nicht nur für die Menschen, die eine Wohnung suchen, ist dieser Politikstil eine Katastrophe."