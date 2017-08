Pressestimme: 'Die Welt' zu EZB-Anleihenpolitik

BERLIN (dpa-AFX) -'Die Welt' zu EZB-Anleihenpolitik:

Niemand darf erwarten, dass die europäischen Verfassungsrichter das EZB-Programm kassieren und die Anleihenkäufe per se für unzulässig erklären.



Eine solche radikale Entscheidung könnte die Euro-Zone in eine existenzielle Krise stürzen. Eine Folge, die wohl selbst das Bundesverfassungsgericht nicht verantworten will. Zudem stehen die Luxemburger Richter der EZB wohlwollender gegenüber als ihre Karlsruher Kollegen. Trotzdem zwingt die deutsche Justiz den EuGH, zum Vorgehen der EZB Stellung zu nehmen. Indem die Verfassungsrechtler ihre Zweifel betonen, üben sie Druck auf den EuGH aus, der EZB die Grenzen ihrer Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Und genau darum muss es jetzt gehen: den Währungshütern klarzumachen, dass sie für ihre Geldpolitik nicht sämtliche Freiheiten haben.

Den vollständigen Kommentar lesen Sie unter: welt.de/meinung/al/DP/zb