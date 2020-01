Pressestimme: 'Die Welt' zu den Deutschen

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu den Deutschen:

"Die Deutschen träumen sich gerade in eine Vorreiterfantasie, die hinter der großen Klappe eher wenig zu bieten hat.



Vorreiter beim Atomausstieg, bei der Energiewende, beim Retten der Kinder von Lesbos, beim Ermahnen der USA, beim Bashen des neuen, alten österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz. Der Witz ist, dass diese nationalmoralistischen, politischen und vorpolitischen Eliten selber wenig hinbekommen. Da, wo wir wirklich noch Vorreiter sind, im Automobil- und Maschinenbau, legen wir die Abrissbirne an. In der Forschung der Zukunftsindustrie sind wir nirgendwo, in der Bildung mau, als Zentrum Europas abgeschmiert. Als Selbstrührungsmarine, die in den eigenen Tränen schwimmt, beeindrucken wir niemanden./ra/DP/he