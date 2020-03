Pressestimme: 'Die Welt' zu Corona-Virus/Italien

BERLIN (dpa-AFX) - 'Die Welt' zu Corona-Virus/Italien

Das Land versucht, die Epidemie einzudämmen in den "roten Zonen", aber zugleich entspannt und souverän mit der Krise umzugehen.



Manches geht schief - und manchmal ist das Management der Katastrophe auch ziemlich katastrophal. Aber die Menschen in Deutschland fühlen zurecht: Weiß der Himmel, wie es aussieht, sollte die Epidemie sich hierzulande so rasant ausbreiten wie in Italien. Statt Herablassung gibt es bisher eine leicht schaudernde Solidarität. Und Zweifel, wie man angesichts des Unbekannten reagieren soll. Vielleicht sollten sich die Menschen in Europa dieses Gefühl der Unsicherheit gut bewahren.

