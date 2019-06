Pressestimme: 'Die Welt' zu CDU und das Kanzlerkarussell

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu CDU und das Kanzlerkarussell:

"Eine Urwahl des Kanzlerkandidaten, die schon nach den Wahlen in Ostdeutschland drohen könnte, würde die Union wieder sichtbar machen: Mit jemandem wie Friedrich Merz in ihrer wirtschaftlichen und freiheitlichen Vernunft, in Gestalt von Armin Laschet mit einem pragmatisch bürgerlichen Kurs und durch Annegret Kramp-Karrenbauers empathischen Sozialkonservatismus.



Einer Partei, die gerade weder Wirtschaftsliberale noch Sozialkleriker anzieht, ist diese auch fordernde Verpflichtung, ihre Basis und Mitglieder wieder mitzunehmen, mehr Chance als Risiko. Die Grünen sind auch deshalb so erfolgreich, weil Basis wie Funktionäre sehr glücklich mit ihren Spitzen ist. Diese Einheit stärkt. Davon sind die Unionisten gerade weit entfernt."/be/DP/jha