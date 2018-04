Pressestimme: 'Die Welt' zu Bundesbank-Prognose steigende Löhne

BERLIN (dpa-AFX) - 'Die Welt' zu Bundesbank-Prognose steigende Löhne

Die von der Bundesbank prognostizierten kräftigeren Lohnerhöhungen kommen genau zur rechten Zeit.



Weil sie dem Gefühl entgegenwirken, an den Früchten des Booms labten sich vor allem Dritte - die Bosse, die Aktionäre, die Flüchtlinge. Zur rechten Zeit auch, weil viele Euro-Länder darum kämpfen, verloren gegangene Wettbewerbsfähigkeit zurückzugewinnen; ein künstlich gebremster Lohnauftrieb in Deutschland würde diese Mühen auf politisch gefährliche Weise konterkarieren. Zur rechten Zeit schließlich auch, weil Löhne, wie anderen Preise auch, Signale sind, und diese Funktion drohen sie zu verlieren, wenn sie trotz nahender Vollbeschäftigung kaum steigen. Löhne sind Knappheitsindikatoren. Sie müssen ordentlich steigen dürfen, wenn der Arbeitsmarkt in ganzen Branchen oder Regionen leergefegt ist./zz/DP/zb