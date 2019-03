Pressestimme: 'Die Welt' zu Bsirkse/Tarife/Öffentlicher Dienst

BERLIN (dpa-AFX) - 'Die Welt' zu Bsirkse/Tarife/Öffentlicher Dienst:

Der Frank Bsirske der sozialliberalen Ära hieß Heinz Kluncker.



Der Vorsitzende der Gewerkschaft ÖTV war 18 Jahre im Amt, in Erinnerung aber bleibt er vor allem wegen einer einzigen Tarifauseinandersetzung: 1974 ließ er Müllarbeiter streiken und setzte so Lohnerhöhungen von elf Prozent durch, bis heute spricht man von der "Kluncker-Runde". Vielleicht wird mit Blick auf die aktuelle Tarifeinigung für die Landesbediensteten im öffentlichen Dienst einmal von der "Bsirske-Runde" die Rede sein. Doch was wurde aus der Kluncker-Ära? Damals wurde durch die gleiche Politik einfache Arbeit zusehends aus dem Arbeitsmarkt herausgepreist und so überhaupt erst die Basis für das Entstehen von Massenarbeitslosigkeit gelegt. Die "Kluncker-Runde" ist denn auch unter Wirtschaftshistorikern eher berüchtigt als berühmt. Der "Bsirske-Runde" wird es womöglich nicht viel anders ergehen.

