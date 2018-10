Pressestimme: 'Die Welt' zu Brexit und die Zukunft Großbritanniens

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Brexit und die Zukunft Großbritanniens:

"Die britischen Schmerzen können die Bundesrepublik nicht kalt lassen.



Zu viel steht auf dem Spiel, nicht nur das europäische Gleichgewicht und der atlantische Verteidigungsbogen. Sondern auch Prosperität und Handlungsfähigkeit der Europäer in einer Welt ohne Mitleid: Brexit entwickelt sich zu einem Desaster mit Ankündigung. Deutschland hat, a conto Größe und Lage im Zentrum des europäischen Systems, vitales Interesse am europäischen Projekt. Nimmt Berlin aber die Führungsrolle in Sachen Europa wahr? Bisher war Schleifenlassen gerade noch entschuldbar angesichts der Komplexität der Materie. Je näher aber der Bruchpunkt, desto dringlicher wird es, einen No-Deal-Ausgang zu verhüten. Er könnte der Anfang vom Ende sein."/DP/jha