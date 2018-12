Pressestimme: 'Die Welt' zu Brexit-Gutachten des EuGH-Generalanwalts

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Brexit-Gutachten des EuGH-Generalanwalts:

"Die Souveränität eines Staates ist unantastbar.



Deshalb brauchte die britische Regierung kein Einverständnis der anderen EU-Mitglieder, um ihren Austritt aus der Europäischen Union formal in Gang zu setzen. Und genauso könnte sie diese Entscheidung unilateral wieder zurücknehmen. Nach diesem vorläufigen Urteil des zuständigen Generalanwalts am Europäischen Gerichtshof (EuGH) schnellte am Dienstag das darbende britische Pfund in die Höhe, ebenso die Laune der Proeuropäer im Königreich, während der eherne Brexit-Verfechter Nigel Farage Verrat schrie. Ein solches Szenario ist allerdings weniger britische Realität als kontinentaleuropäisches Wunschdenken. Sowohl die regierenden Konservativen als auch die Labour-Opposition beharren darauf, das Brexit-Votum umsetzen zu wollen."/DP/jha