Pressestimme: 'Die Welt' zu Brexit-Gipfel der EU

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Brexit-Gipfel der EU:

"Mittlerweile erweist sich jede der drei möglichen Brexit-Varianten als Fluch für die Empire-Nostalgiker.



Setzt Premier Theresa May ihren jetzt vereinbarten Deal im Unterhaus durch, bleiben die Briten auf Jahre eng an die EU gebunden - als Nichtmitglieder ohne Mitsprache allerdings, mit einem zum Vasallen reduzierten Status. Gelingt den Hardlinern der Aufstand gegen May und ein Ausstieg ohne Abkommen mit Brüssel, müssen sie den No Deal verantworten. Dieser brächte Chaos mit sich, es drohen Wirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit und eine Machtübernahme durch den Erzlinken Jeremy Corbyn. Bleibt als letzte Option ein zweites Referendum und der Exit vom Brexit. Womit Briten und EU wieder am Anfang ankommen. Europa aber liegt dann wie zuvor, einem Fluch gleich, über London."/al/DP/he