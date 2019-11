Pressestimme: 'Die Welt' zu Bremer Clanchef und das Asyl

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zum Bremer Clanchef Ibrahim Miri und dem Asyl:

"Der Fall des Bremer Clanchefs Ibrahim Miri ist eine Probe aufs Exempel darauf, ob Deutschland sich in juristischen Traumtänzereien ergeht oder ob Recht und Realität zusammenfinden.



Miri hat durchaus Chuzpe bewiesen. Im Juli per Privatjet in den Libanon ausgeflogen, lässt er sich wenig luxuriös und illegal nach Bremen zurückschleusen, zeigt sich deswegen selber an und stellt gleich noch Antrag auf politisches Asyl. Miris Rückkehrzeitpunkt ist geschickt gewählt. Für die Prüfung der Selbstanzeige, des Asylantrags und der angekündigten Klage Miris gegen seine Abschiebung im Juli braucht Bremens Justiz eine gewisse Zeit. Bis dahin kann im Libanon allerhand los sein. In Bürgerkriegsgebiete fliegt Deutschland auch Ausreisepflichtige nicht aus. Das darf aber keinesfalls in einem bewilligten Asylantrag enden."