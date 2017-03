Pressestimme: 'Die Welt' (Berlin) zum neuen Armutsreport: 'Armes Deutschland?'

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" (Berlin) zum neuen Armutsreport: "Armes Deutschland?"

Der Armutsbegriff des Reports ist ein schillernder.



Gemessen wird nicht blanke Not, nicht Entbehrung und nicht einmal nachweisliches gesellschaftliches "Abgehängtsein", sondern der Abstand von einem rechnerischen Medianeinkommen: Mit 60 Prozent des mittleren Haushaltseinkommens oder weniger gilt man als arm. Diese Messlatte hat skurrile Konsequenzen, zum Beispiel diese: Würde jeder morgen doppelt so viel verdienen, es gäbe genauso viel Arme. Es gibt keinen Grund zur Panik und auch nicht für einen "Gerechtigkeitswahlkampf", wie der Paritätische Gesamtverband fordert. Der Schlüssel für die Überwindung echter Armut liegt nicht in aktivistischer Umverteilung, sondern in einer starken Wirtschaft./be/DP/mis