Pressestimme: 'Die Welt' (Berlin) zum Unions-Krach

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" (Berlin) zum Unions-Krach:

Die CSU spielt volles Risiko.



In den Umfragen gibt es dafür keine Belohnung. Eher im Gegenteil. Die Deutschen sind harmonieselig und reagieren allergisch auf Streit. Doch sie vergessen auch zügig, wenn am Ende eines Streits etwas Vernünftiges herauskommt. Darauf setzen Söder, Seehofer und Alexander Dobrindt, der in Berlin die Fäden zieht. Die CSU darf im Ton nicht überziehen. Aber sie muss zeigen, dass die Mehrheit Europas auf ihrer Seite steht: neben den Ost- und Mitteleuropäern wohl auch ein Macron. Der greift gegen Migranten längst so hart durch, wie sich das kaum ein CSUler trauen würde. In Sachen Image kann die CSU von ihm lernen. In Sachen Sturheit aber schenken sich Franzosen und Franken nichts./ra/DP/mis