Pressestimme: 'Die Welt' (Berlin) zu Europa-Parteitag der Grünen

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" (Berlin) zu Europa-Parteitag der Grünen:

In Leipzig gab es nur beim Thema Migration die Andeutung eines Streits.



Die Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsländer ist für diese Partei weiterhin ein No-Go. Jeder soll das Recht haben, einen Asylantrag zu stellen, das ist Konsens; aber eigentlich - so denkt die grüne Seele bis heute - soll jeder Antragsteller einen positiven Bescheid erhalten. Habeck und andere haben an dieser Stelle einen Kompromiss hinbekommen. Die Grünen zeigen in der grün-schwarzen Koalition in Stuttgart, dass sich zur Regierungsmacht die Verantwortungsethik gesellen kann. Der Weg ist weit. Die Grünen werden ihn gehen müssen. Die Alternative wäre die Treue zur weltfremden Naivität in der Opposition./al/DP/mis