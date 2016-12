Pressestimme: 'Die Welt' (Berlin) zu Doping-Geständnis aus Moskau

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" (Berlin) zu Doping-Geständnis aus Moskau

Auch wenn der Kreml ein Dementi in die Welt donnerte und das Geständnis von Anna Anzeliowitsch für nichtig erklärte, kann man davon ausgehen, dass die neue Chefin der russischen Anti-Doping-Behörde die Wahrheit sprach, als sie der "New York Times" gestand, russische Sportler hätten mit staatlicher Hilfe gedopt.



Wie in der Sowjetunion, so ist auch im heutigen Russland der Sport die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Wird derzeit vor allem auf die militärische Kraft gesetzt, um den wirtschaftlichen und technologischen Niedergang zu verbergen, dient das Dopen im Profisport demselben Zweck: eine Ebenbürtigkeit mit den Weltsportmächten zu erreichen, die in Wahrheit längst nicht mehr so eindeutig ist wie vor Jahrzehnten. Putin kann seinen Leuten vertrauen. Sie handeln in seinem Sinne./yyzz/DP/mis