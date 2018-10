Pressestimme: 'Die Welt' zu Bericht des Weltklimarates

BERLIN (dpa-AFX) - 'Die Welt' zu Bericht des Weltklimarates:

"Negative Emissionen" heißt das Zauberwort.



Die Logik dazu: Wenn wir es nicht rechtzeitig schaffen, die Emissionen zu verringern, dann müssen wir halt das in die Atmosphäre gelangte CO2 wieder herausfischen. Nur so könnte das 1,5-Grad-Ziel doch noch erreicht werden. Damit drehen die Forscher die Weltklima-Uhr auf fünf vor zwölf zurück - wohl ein letztes Mal. Eine naheliegende Möglichkeit, negative Emissionen zu erreichen, ist das Pflanzen von Bäumen. Doch selbst im großen Maßstab könnten damit die vorgegebenen Zielwerte nicht erreicht werden. CO2 mit technischen Mitteln aus der Luft zu entfernen ist zwar machbar, aber aufwendig und teuer. Es wäre kostengünstiger, Kohlendioxid erst gar nicht in die Atmosphäre zu entlassen, als es später mit hohem Energieaufwand wieder zu extrahieren. Sonst droht ein politischer Klimawandel in Richtung Ökodiktatur./yyzz/DP/stk