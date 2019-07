Pressestimme: 'Die Welt' zu Beliebtheit von Ministerpräsidenten

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Beliebtheit von Ministerpräsidenten:

"Auf den ersten Plätzen liegen Winfried Kretschmann (Grüne), Daniel Günther (CDU) und Stefan Weil (SPD).



Sie haben eines gemeinsam: Sie sind keine typischen Vertreter ihrer Parteien. Kretschmann ist Ökorealist, unvergessen seine Reaktion, als die Grünen auf ihrem Bundesparteitag beschlossen, ab 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen: "Wie kann man denn so ein Zeug verzapfen." Daniel Günther wiederum hat in Schleswig-Holstein hinbekommen, woran die CDU auf Bundesebene gescheitert ist: ein Jamaika-Bündnis, in dem sich Liberalismus und Ökologie vereinen. Und Stefan Weil vereint in seiner Person so ziemlich alles, woran es der Bundes-SPD fehlt: Loyalität, Lust am Regieren und einen Sozialbegriff, der nicht versucht, aus der SPD die bessere Linkspartei zu machen. Spieglein, Spieglein an der Wand, was sagt das Beliebtheitsranking über die Parteien in unserem Land?"/zz/DP/he