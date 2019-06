Pressestimme: 'Die Welt' zu Bedeutung der Hongkonger Proteste

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Bedeutung der Hongkonger Proteste:

"An der Nahtstelle zwischen Hongkong im vertraglichen Sonderstatus und dem chinesischen Festland entscheidet sich, wer die Erde erbt: die konfuzianische Parteidiktatur, welche Menschen und Medien nach ihrem Bilde formen will, oder Idee und Wirklichkeit der Freiheit westlicher Observanz.



Dies ist auch keine Revolte am Rande der Welt, sondern im Epizentrum der digitalen Revolution ein Ringen um Menschen und Macht. Was vor 30 Jahren auf dem "Platz des Himmlischen Friedens" - für China Mittelpunkt des Universums - in Auflehnung gegen die Panzer des Regimes begann und in Blut und Feuer erstickt wurde, ist jetzt als Inspiration einer neuen Generation auferstanden: nicht auf dem Festland, sondern in Hongkong, das damit Versuchslabor der Zukunft weit über Chinas Grenzen hinaus wird."/zz/DP/he