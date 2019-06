Pressestimme: 'Die Welt' zu Arbeit/Steuern

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Arbeit/Steuern:

"Vor die Wahl gestellt, entweder mehr Geld oder mehr Freizeit zu bekommen, entscheidet sich selbst unter den Schichtarbeitern ein erheblicher Teil für den zusätzlichen Urlaub.



Wer glaubt, das liege daran, dass die Arbeitnehmer keine nennenswerten materiellen Bedürfnisse mehr hätten, der wird wohl schon zu lange in schwarzen Limousinen durch das Berliner Regierungsviertel chauffiert. Wenn ich heute von jedem zusätzlich verdienten Euro mehr als die Hälfte an Fiskus und Sozialversicherung abgeben muss - und das ist schon beim Durchschnittsverdiener der Fall -, dann handele ich nur rational, wenn ich im Zweifel zusätzliche Zeit lieber mit der Familie verbringe als auf der Arbeit mit den Kollegen. Nicht nur, weil es zu Hause so schön ist. Sondern auch, weil das die naheliegende Reaktion ist auf einen Staat, der mir signalisiert: der Fleißige ist der Dumme."