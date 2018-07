Pressestimme: 'Die Welt' zu Abschiebepolitik von Seehofer

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Abschiebepolitik von Seehofer:

"In der Debatte über Flüchtlinge und Asyl ist Horst Seehofer der Gemäßigte.



Zwischen den Extremen der absoluten Abschottung auf der einen und dem freien Zugang aller Fliehenden auf der anderen Seite verteidigt er das Grundgesetz. Seehofer streitet für das Asylrecht im Bewusstsein, dass es nur zu schützen ist, wenn all diejenigen abgeschoben werden, die keinen Anspruch auf ein Bleiberecht in Europa haben. Seehofer will dem herrschenden Recht Geltung verschaffen. Sollten der Innenminister und die Regierung an den selbstzufriedenen Rebellen des linksliberalen Lagers scheitern, wird die Folge nicht eine liberale Wende in der Asylpolitik sein, sondern der Wahlsieg der Rechtspopulisten wie in Österreich und Italien mit allen Konsequenzen für die Flüchtlingspolitik."/al/DP/jha