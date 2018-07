Pressestimme: 'Volksstimme' zur neuen Verfassung von Kuba

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur neuen Verfassung von Kuba:

"Kuba verabschiedet sich vom Sozialismus oder dem, was man auf der Karibik-Insel darunter verstand.



Das geht bislang geordnet vor sich, ohne den großen Knall. Fidel Castros Erbe wird nicht einfach verhökert. Die neue Verfassung aber lässt Privateigentum zu, der Kommunismus als Ziel der Entwicklung wird gestrichen. Die USA hatten mit der Schweinebucht-Invasion, jahrzehntelanger Blockade und X-Attentatsversuchen auf Castro vergeblich versucht, die Entwicklung in Kuba umzudrehen. Nun passiert das von innen. Wohin der neue Weg führen wird, ist schwer abzusehen. Es wäre bitter, wenn etwa kostenlose Gesundheitsfürsorge und Bildung der Öffnung hin zur Marktwirtschaft zum Opfer fielen. Das Eiland kann mit seinem Image als touristisches Traumziel wuchern - wenn nach ein paar Jahren noch etwas vom originalen Kuba übrig ist. Ein Rückfall in die Rolle als Spielhölle und Bordell der USA wie einst würde das Schlimmste sein, was den Kubanern passieren könnte."/ra/DP/he