Pressestimme: 'Volksstimme' zur neuen EU-Kommission

MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zur neuen EU-Kommission

Dass die europäische Politik bei der Vorstellung der designierten EU-Kommission Hurra schreien würde, war nicht zu erwarten.



Doch was die neue Chefin Ursula von der Leyen als Mannschaft hinter sich formiert hat, weist mehr Stärken als Schwächen auf. Allerdings trägt die deutsche Präsidentin schwer an der Hypothek, eine Chefin von Gnaden der Visegrad-Gruppe zu sein. In diese Flanke wird die Opposition bei den Anhörungen im Europaparlament noch genüsslich stoßen und den zweifelhaften Kandidaten aus Polen und Ungarn zusetzen. Klug ist es, für die gescheiterten Konkurrenten um die Präsidentschaft, Margrethe Vestager und Frans Timmermans, machtvolle Vizeposten vorzusehen. Auch das Gleichgewicht zwischen Frauen und Männern spricht für diese Kommission. Das größte Manko ist die weiter ballonhaft aufgeblähte Kommission, in der jeder Mitgliedsstaat vertreten sein muss. Der Preis für die nationale Ausgewogenheit heißt weniger Effizienz./yyzz/DP/zb