Pressestimme: 'Volksstimme' zur deutschen G7-Präsidentschaft

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur deutschen G7-Präsidentschaft:

"Die Agenda der deutschen G-7-Präsidentschaft 2022 ergibt sich nicht so sehr aus eigenen Ambitionen, sondern in erster Linie aus den Krisen dieser Welt. Ganz vorn steht die Überwindung oder zumindest Beherrschung der Corona-Pandemie. Wie weit es damit global vorangeht, wird entscheidend für die Wirtschaftsentwicklung auch im G-7-Raum sein. Die Aussichten sind allerdings eher mäßig. Eine andere grundsätzliche Krise rankt sich um das angespannte Verhältnis der USA und ihrer Verbündeten zu China und Russland. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat betont, dass Russland vorerst nicht in die G 7 zurückkehren kann. Solange die Ukraine-Frage ungeklärt ist, versteht sich das von selbst. Baerbock möchte während der G-7-Präsidentschaft natürlich auch etwas gestalten. Erwartungsgemäß bei ihrer Herzensangelegenheit, der Klimapolitik. Viel Raum wird dafür im kommenden Jahr wohl nicht bleiben."/kkü/DP/he