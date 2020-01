Pressestimme: 'Volksstimme' zur chinesischen Lungenkrankheit

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur chinesischen Lungenkrankheit:

"In Ausnahmelagen wie beim Coronavirus werden die üblichen Regeln des Zusammenlebens ganz fix gekippt.



Die Chinesen haben in kürzester Zeit urbane Gebiete mit 20 Millionen Einwohnern dichtgemacht. Da staunen selbst Gesundheitsexperten. Aber der tückische Erreger vom Fischmarkt in Wuhan ist weder durch medizinische noch politische oder militärische Strategien zu greifen. Die Menschheit zeigt sich hilflos wie zu Zeiten der Pest und macht die Tore zu. Indes: Die Seuche ist längst über Ländergrenzen geschlüpft. Allein in chinesischer Nachbarschaft vermelden Thailand, Japan, Südkorea und Taiwan erste Krankheitsfälle. Da verschwimmen festgefügte Feindbilder wie zwischen der Volksrepublik China und Taiwan. Der Gegner ist plötzlich ein gemeinsamer - ein Virus auf ansteckender Wanderschaft. Nur gemeinsam wird es auch zu bezwingen sein. Komplette Alleingänge, wie sie Nordkorea praktiziert, kann sich die zivilisierte Welt nicht leisten."