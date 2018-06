Pressestimme: 'Volksstimme' zur Zukunft von Bundestrainer Joachim Löw

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Zukunft von Bundestrainer Joachim Löw:

"Der Deutsche Fußball-Bund hat am Tag nach dem desaströsen Ausscheiden aus der WM besonnen reagiert.



Erst mit etwas Abstand und nach eingehender Analyse sollen auch personelle Weichen gestellt werden. Das ist klug - so viel Zeit muss jetzt sein. Verbockt haben die WM in erster Linie die Spieler; Löw hat aber mit einer ganzen Kette von Fehleinschätzungen und -entscheidungen das schlechteste Abschneiden in der stolzen deutschen WM-Historie begünstigt. Vor allem taktisch wirkte die Mannschaft überfordert, hatte nie einen Plan B - manchmal nicht mal einen Plan A. Eine Zukunft mit Ex-Weltmeister-Trainer Joachim Löw - vor kurzem noch eine Art Trainer-Lichtgestalt - ist derzeit angesichts dieses WM-Auftritts für viele nur schwer denkbar. Aber: Eine Nationalmannschaft ohne Löw ist gegenwärtig genauso schwer vorstellbar. Es wird also vor allem am Bundestrainer selbst liegen, wie es weitergeht: Kann und will er sich neu erfinden? Erst wenn das feststeht, können wirklich Weichen gestellt werden."/yyzz/DP/he