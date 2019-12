Pressestimme: 'Volksstimme' zur Zukunft der Großen Koalition

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Zukunft der Großen Koalition

Nein, die SPD muss die Große Koalition gar nicht von sich aus verlassen.



Mit dem Forderungskatalog vom Parteitag liegt der GroKo-Knall quasi in der Luft. Die Sozialdemokraten wollen 12 Euro Mindestlohn durchsetzen, das Klimapaket verschärfen, die schwarze Null wegfegen und die Digitalisierung an Termine binden. Kaum waren diese SPD-Kernforderungen für Gespräche mit der Union auf dem Markt, begann das Zetern auf der Gegenseite. Die gesammelte CDU/CSU-Prominenz zeigt sich zwar entsetzt, doch wird geredet werden müssen. Nun beginnt das große Gefeilsche. Und dabei wird von der Parteitags-Lyrik nicht viel bleiben. Die schwarze Null ist ein Mantra für die Union und beim erhöhten Mindestlohn wird der Ruin der Wirtschaft befürchtet. Lediglich beim Digitalen und beim Klima könnte es Spielraum geben. Um selbst in die Offensive zu kommen, hält die Union noch die Grundrenten-Keule bereit. Der Berliner Basar ist nichts für schwache Nerven./yyzz/DP/mis