Pressestimme: 'Volksstimme' zur Studie über Müllentsorgung

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Studie über Müllentsorgung:

"Ärgern Sie sich auch über die achtlos weggeworfene Zigarettenkippe? Selbst im schönsten Naturparadies hält es manchen Raucher nicht davon ab, seine Kippe einfach so in die Gegend zu schmeißen.



Und Leuten, die diese Kippen freiwillig aufsammeln, damit die Umwelt keinen Schaden nimmt, kann man nur Hochachtung zollen. Über 200 Millionen Euro wendet die Allgemeinheit jährlich dafür auf, um die Hinterlassenschaften von Rauchern zu beseitigen. Bundesumweltministerin Schulze will die Hersteller dafür zur Kasse bitten. Ob der Zugriff auf die Tabakfirmen Wirkung zeigt, da sind Zweifel angebracht. Wie bei vielen anderen Dingen auch regelt der Preis das Verhalten. Das Pfand für die Einweg-Plasteflasche ist Vorbild. Fünf Euro Pfand, also 100 Euro für die Schachtel, wären wohl genug Anreiz, die Kippe nicht achtlos wegzuwerfen. Das hätte den Vorteil, die Kippe würde gar nicht in die Umwelt fliegen. Beim Hersteller-Modell wäre es anders herum: Die Tabakfirma zahlt für die Beseitigung der weggeworfenen Zigarette."/yyzz/DP/he