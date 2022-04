Pressestimme: 'Volksstimme' zur Stichwahl in Frankreich

MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zur Stichwahl in Frankreich

Um ein Haar hätte es Marine Le Pen geschafft, Emmanuel Macron wegzubeißen von der Spitze der Republik. Der Präsident kann nicht etwa im Amt bleiben, weil er die Herzen der Franzosen erobert hätte, sondern weil er für viele das geringere Übel darstellt. Es wird seine vornehmliche Aufgabe sein müssen, aus dem zerrissenen Land wieder eine geeinte Nation zu machen. Frankreich ist gespalten in Arm und Reich, Stadt und Land, Einheimische und Zuwanderer und die Risse werden immer stärker. Hier zu kitten, ist ungefähr so dankbar wie die gleiche Aufgabe von Joe Biden in den USA nach den Trump-Jahren. Denn wenn Macron die geplante Erhöhung des Rentenalters von 62 auf 65 Jahre durchziehen sollte, werden ihm die reform-resistenten Franzosen mit einem heißen Protestherbst antworten. Der Präsident muss herabsteigen von den selbst errichteten aristokratischen Höhen, in denen er als Oberhaupt der Republik nichts zu suchen hat./yyzz/DP/zb