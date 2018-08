Pressestimme: 'Volksstimme' zur Steuererleichterung für E-Dienstautos

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Steuererleichterung für E-Dienstautos:

"Zwei Milliarden Euro Steuergeschenk für E-Dienstwagen in den nächsten drei Jahren: Was soll das bringen? Die Bundesregierung steht unter Druck, die Luft in den Innenstädten zu verbessern.



Außerdem soll so die Produktion insbesondere deutscher Elektrofahrzeuge angekurbelt werden. Eine Art versteckter Subvention. Bis zum Jahr 2020 sollen, dieses Ziel hat sich die GroKo selbst gesteckt, eine Million Stromautos made in Germany über deutsche Straßen rollen - aktuell sind es gerade mal 100 000. Was aber nützt das alles, wenn man auf ein E-Auto erst einmal mehrere Monate warten, damit dann im Alltagsbetrieb im Schnitt nach gut 200 Kilometern an die nächste Zapfsäule muss? Deren Netz besonders in ländlichen Gebieten wie Sachsen-Anhalt nach wie vor völlig unzureichend ausgebaut ist ... Am allerwichtigsten für funktionierende und attraktive E-Mobilität ist jetzt die großzügige Investition in die nötige Infrastruktur. Sonst bleiben Steuergeschenke billige Kosmetik."/be/DP/he