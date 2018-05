Pressestimme: 'Volksstimme' zur Steinmeier-Visite in der Ukraine

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Steinmeier-Visite in der Ukraine:

"Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko sieht sein Land gesellschaftlich und wirtschaftlich auf gutem Weg.



Wenn die finsteren Separatisten mit den Russen im Hintergrund nicht wären, könnte nach diesem Bild die Ukraine morgen in der Nato und übermorgen in der EU sein. Dass Frank-Walter Steinmeier solchen Illusionen keine Nahrung gibt, ist der Wirklichkeit sehr viel näher. Der Bundespräsident, als Außenminister beim Maidan-Aufstand 2014 in der Vermittler-Rolle, benennt die Defizite, die die Ukraine immer wieder über sich selbst stolpern lassen. Die Korruption grassiert, der Einfluss der Oligarchen ist ungebrochen. Das Wichtigste für die Stabilisierung der Ukraine sind Frieden im Osten und durchgreifende Reformen, nicht europäische Flausen. Zumindest will Steinmeier beim russisch-ukrainischen Gastransit retten, was zu retten ist. Das ist auch nötig, damit Deutschland durch die neue Ostsee-Pipeline nicht weiter als Saboteur geziehen werden kann."/yyzz/DP/he