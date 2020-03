Pressestimme: 'Volksstimme' zur Krisenstrategie in Deutschland

MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zur Krisenstrategie in Deutschland

Noch scheut die Bundesregierung das böse Wort Ausgangssperre.



Weil es nach Ausnahmezustand und Freiheitsberaubung riecht. Kontaktverbot ist zwar fast dasselbe, klingt aber weicher. Somit rennen Berlin und die Masse der Länder nur Bayern, Sachsen und dem Saarland hinterher. Diese Grenzländer scheuen sich nicht davor, den Bewegungsspielraum ihrer Bürger weiter drastisch einzuschränken. Zu deren Nutzen, und nicht, um sie drangsalieren, wie manche sofort wähnen. Die amtlich verordnete Unfreiheit dient dazu, wieder die Freiheit zu erlangen, wie sie noch vor wenigen Tagen so selbstverständlich schien wie Sonne oder Regen. Sollte die Corona-Infektionskurve in Deutschland weiter so exponentiell steigen wie bisher, wird auch die nun beschlossene Zwei-Personen-Grenze für Außenaufenthalte in wenigen Tagen passé sein. Die der Kleinstaaterei geschuldete gesamtdeutsche Inkonsequenz ist niemandem mehr zu vermitteln. Italien kann morgen hier sein.