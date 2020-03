Pressestimme: 'Volksstimme' zur Krisen-Intervention auf den Märkten

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Krisen-Intervention auf den Märkten:

"China veröffentlicht Zahlen. Um 13 Prozent soll die Industrieproduktion in den Monaten Januar und Februar gefallen sein.



Das klingt übersichtlich. Aber wenig wahrscheinlich. Während chinesische Statistik immer schon staatlich beeinflusste Größen enthalten hat, steuert heute auch der Rest der Welt ohne verlässliche Zahlen in die Corona-Krise. Niemand kann sagen, ob die schrumpfenden Märkte am Ende doch noch von einer Vertrauenskrise heimgesucht werden. Wenn zu viele Akteure an der Zahlungsfähigkeit von Geschäftspartnern zweifeln, kommt es zu einer Kettenreaktion. Für den Staat ist es wesentlich komplizierter auf dem Gesamtmarkt mit Interventionen Vertrauen zu schaffen, als wie in der Bankenkrise ein relativ übersichtliches System gezielt zu stützen. Er muss viele Feuerchen - sprich Zahlungsausfälle - austreten und Flächenbränden zuvorkommen. In der Finanzkrise hat Schnelles Handeln das schlimmste verhindert. Heute muss schnell und flächendeckend gehandelt werden."/yyzz/DP/he