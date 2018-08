Pressestimme: 'Volksstimme' zur Hyperinflation in Venezuela

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zur Hyperinflation in Venezuela:

"In den fünf Jahren Herrschaft des früheren Busfahrer Nicolás Maduro ist Venezuela um rund 2,5 Millionen Menschen geschrumpft, die dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Untergang entfliehen wollen.



Um diesen zu verhindern, hat der Präsident einen fiskalen Großversuch unter realen Bedingungen gestartet. Wegen der unfassbar hohen Inflation wurden bei der Landeswährung nicht nur fünf Nullen gestrichen. Das Geld ist künftig an die Kryptowährung Petro gebunden, die den Wert der gigantischen venezolanischen Erdölblase widerspiegelt. Ein gewagtes Manöver. Maduro-Gegner sehen darin denn auch nur einen weiteren Taschenspielertrick des Pseudo-Sozialisten, um sein eigenes Ende hinauszuzögern. Dass dies kommen wird, ist so sicher wie das Ende des Sozialismus in Venezuelas Patenland Kuba. Dort gibt es jedoch eine Strategie für den Übergang. Das Regime in Venezuela droht hingegen durch eine Eruption der Gewalt in die Hölle zu fahren."/be/DP/she