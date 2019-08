Pressestimme: 'Volksstimme' zur Großen Koalition

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Großen Koalition:

"Die Große Koalition in Berlin setzt ihre Versprechen zügig um.



Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Bertelsmann-Stiftung. Gut und schön. Doch bei den Wählern gewinnen die Politiker damit keinen Blumenstrauß. Ganz offensichtlich gibt es eine veritable Diskrepanz zwischen Regierungsarbeit und Wahrnehmung. Woran liegt das? Die Koalition hat sich seit Beginn der Legislaturperiode in permanenter Zerstrittenheit präsentiert. Das Hauen und Stechen hat den Vorwurf genährt, dass Politik sich nur mit sich selbst beschäftige. Eine in Teilen erfolgreiche Sachpolitik wurde von Attacken der Koalitionäre auf offener Bühne überlagert. Und daran hatten alle Seiten ihren Anteil. Nun scheint es so, dass sich die Akteure von CDU und SPD am Riemen reißen wollen. Doch viele der noch ungelösten Themen wie Klimapaket oder Grundrente bergen viel Sprengstoff. Auch deshalb bleibt es sehr fraglich, ob die Große Koalition bis zum Ende durchhält."/yyzz/DP/he