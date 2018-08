Pressestimme: 'Volksstimme' zum deutschen Umgang mit Saudi-Arabien

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum deutschen Umgang mit Saudi-Arabien:

"Saudi-Arabien und der Aufbruch in die Moderne: Plötzlich dürfen Frauen Auto fahren und ins Kino gehen.



Tatsächlich eine kleine Revolution, die Kronprinz Mohammed bin Salman (32) in dem ultrakonservativen Land anschob. Aber nur eine kleine. Auf Kritik, in diesem Fall aus Kanada, regiert das Herrscherhaus absolutistisch wie bisher. 7000 saudische Studenten müssen Kanada verlassen, die saudische Airline streicht alle Flüge dorthin. Offensichtlich ist diese Reaktion aus Saudi-Arabien ein Grund, weshalb die Bundesregierung zum Stand der Demokratie und insbesondere zu den aktuellen Vorkommnissen in Bezug auf Kanada ausdrücklich keine Stellung bezieht. Die deutsche Wirtschaft will das arabische Land nicht als aktuellen und potenziellen Wirtschaftspartner verprellen. Schließlich hat man seit vielen Jahre formidable Geschäfte, unter anderem mit Waffen, mit den Saudis gemacht."/be/DP/he