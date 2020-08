Pressestimme: 'Volksstimme' zum Urteil nach Attentat in Christchurch

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Urteil nach Attentat in Christchurch:

"Die Ansätze in Neuseeland im Umgang mit Terroristen wie Brenton Tarrant klingen gut.



Nachdem er ein Geständnis abgelegt hatte, wurde ihm im Gerichtssaal in öffentlicher Verhandlung kein Podium mehr geboten. Er verzichtete am Ende zum Glück auch auf sein Rederecht. Das Gefängnis soll der 29-Jährige nie wieder verlassen dürfen. Nach deutschem Recht ist dies so aber nicht möglich. Das Gericht muss die individuelle Schuld des Angeklagten feststellen. Dazu gehört ein mögliches Geständnis in öffentlicher Verhandlung, um sein genaues Motiv zu ergründen. Der Angeklagte soll zudem den Prozessparteien Rede und Antwort stehen dürfen, das ist verankertes Recht. Auch der Begriff lebenslang ist nur theoretisch. Ein Gericht hat in Deutschland immer irgendwann die Möglichkeit, die Haft auszusetzen. Wirksamer ist es, den Tätern den Ruhm sofort zu nehmen. Videos und Pamphlete müssen so schnell wie möglich aus dem Internet gelöscht werden. Das bleibt eine internationale Aufgabe."/ra/DP/he