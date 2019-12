Pressestimme: 'Volksstimme' zum Tode von Manfred Stolpe

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Tode von Manfred Stolpe:

"Mit Manfred Stolpe verliert die SPD in Brandenburg und Ostdeutschland eine der prägenden Persönlichkeiten der 1990er Jahre.



Jener Zeit, als nach dem Zusammenbruch der DDR teils anarchische Zustände geordnet werden mussten. Kampfgeist zu beweisen, Orientierung zu geben und daneben Ausgleich zu schaffen - das verschaffte Stolpe den politischen Erfolg. Dabei halfen dem Ministerpräsidenten von Brandenburg die Erfahrungen, die der Kirchenmann in einem religionsfeindlichen Regime gesammelt hatte. Dennoch, mit den Oberen - inklusive Sicherheitsorganen - zu kooperieren, um Andersdenkenden im Land oder bei der Ausreise zu helfen, wurde ihm später zum Vorwurf gemacht. Wer Stolpe das ankreidet, hat allerdings nichts von den Regeln des DDR-Systems begriffen. Der Niedergang der SPD, gerade im Osten, liegt sicher auch daran, dass in der Partei Persönlichkeiten vom Format eines Manfred Stolpe kaum mehr vorhanden sind."/ra/DP/he