Pressestimme: 'Volksstimme' zum Kampf des DGB gegen die Tarifflucht

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Kampf des DGB gegen die Tarifflucht:

"Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat zum "Tag der Arbeit" den Finger in die Wunde gelegt: Die Tarifflucht vieler Unternehmen mit dem Ergebnis, dass die Reallöhne zahlreicher Arbeitnehmer niedriger liegen als in den 1990er Jahren.



War es damals noch eine Normalität, dass Arbeitnehmer nach Tarif bezahlt werden, gilt dies heute nur noch im Schnitt für ein Drittel der Unternehmen. Geht die Entwicklung so weiter, gehört auch die Tarifautonomie auf den Prüfstand, wenn sich nur noch eine Minderheit an gewerkschaftlich ausgehandelte Tarifverträge halten will. Die Tarifflucht ist sicher auch ein Grund dafür, warum in der Gesellschaft eine zunehmende Spaltung zu beklagen ist. Die Chancen, diese Entwicklung zu stoppen, stehen derzeit allerdings nicht schlecht. Der allseits beklagte Fachkräftemangel wird dazu führen, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter branchengerecht bezahlen müssen. Wer dies nicht tut, der wird Probleme haben, gute Mitarbeiter zu finden."/yyzz/DP/he