Pressestimme: 'Volksstimme' zum Gezerre um Carles Puigdemont

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme' zum Gezerre um Carles Puigdemont:

"Carles Puigdemont hat viele Facetten: ein bisschen Klaus Störtebeker, ein wenig Napoleon und eine ganze Menge Don Quichotte.



Doch wie viel von wem steckt wirklich in ihm? Die schleswig-holsteinische Justiz jedenfalls nimmt weiter fleißig die selbstgewählte Qual auf sich, die aufrührerischen Aktivitäten des Katalanen rechtlich einzuordnen. Sie droht sich dabei schwer zu verheddern. Nach neuem Beweismaterial aus Spanien meint die Generalstaatsanwaltschaft plötzlich, dass der geschasste Regionalpräsident der Rebellion schuldig und folglich an Spanien auszuliefern ist. Doch das Oberlandesgericht stellt sich auf die Hinterbeine: Puigdemont kommt nicht in Auslieferungshaft - fertig. Am norddeutschen Horizont zeichnen sich die Umrisse einer Provinzposse mit europäischer Ausstrahlung ab. Während sich die Justizorgane beharken, kann sich Puigdemont über die Gratis-Publicity freuen."/yyzz/DP/he